Кабмин РФ назвал условие для снятия ответных санкций с Украины

Москва, 1 ноября. В случае, если Киев снимет ограничения в отношении граждан и компаний РФ, российское правительство оставляет за собой право отмены специальных экономических мер в отношении Украины. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

«Правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц», — указано в сообщении.

Ранее председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных ограничительных мерах в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Ответные меры коснутся украинских компаний и граждан, которые наносят вред России.