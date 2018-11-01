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Путин поздравил судебных приставов с праздником

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Путин поздравил судебных приставов с праздником

Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.  

Путин отметил, что судебные приставы уделяют большое внимание реализации востребованных, общественных, просветительских и патриотических проектов. Глава государства выразил уверенность, что сотрудники ФССП и впредь будут добросовестно трудиться, действовать четко и оперативно, а также успешно выполнять все стоящие перед службой задачи.

«И сегодня верность долгу, компетентность, безукоризненная репутация, ответственное отношение к делу остаются для вас главными показателями настоящего профессионализма», — подчеркнул Путин.  

Путин поздравил судебных приставов с праздником

Напомним, День судебного пристава отмечается 1 ноября, начиная с 2009 года. Указ об учреждении праздника подписал Дмитрий Медведев, который был на тот момент президентом.

Автор: Дарья Смолина
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