Лондон не стремится к конфронтации с Россией — посол Британии

Лондон, 1 ноября. Британские власти не ищут конфронтации с Россией, потребуется много времени для восстановления отношений. Об этом в четверг заявил британский посол в Москве Лори Бристоу.

Британский дипломат отметил, что Москве и Лондону необходим «честный разговор», поскольку 2018 год стал для двух стран самым тяжелым за всю историю отношений.

«И химическая атака, осуществленная на территории Британии, стала поворотным моментом», — указал Бристоу в ходе выступления на инвестиционном форуме Российско-Британской торговой палаты в российской столице.

При этом он подчеркнул, что Лондон не стремится к конфронтации с Россией, а также добавил, что «потребуется много времени, чтобы добиться улучшения отношений».

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти считают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 под названием «Новичок» причастна РФ, но не предоставили по сей день ни единого доказательства на этот счет, Москва это категорически отрицает.

Глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств причастности к инциденту России.