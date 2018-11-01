СК РФ пресек деятельность банды «черных риелторов», убивавших москвичей ради квартир

Москва, 1 ноября. Следственный комитет России пресек деятельность «черных риелторов», которые убивали жителей Москвы, чтобы заполучить их квартиры. К уголовной ответственности привлечены 16 жителей Московской и Тверской областей, которые входили в банду, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, восемь мужчин и восемь женщин искали одиноких людей, которые в основном вели асоциальный образ жизни, но при этом были собственниками квартир в Москве. Преступники обманным путем лишали их прав на недвижимость, а затем расстреливали, топили в реке или заживо закапывали в землю бывших собственников.

«На данный момент установлена причастность к девяти убийствам и пяти фактам мошенничества. Общая сумма похищенного имущества составила около 28 миллионов рублей», — пояснила Петренко.

По ее словам, банда действовала с 2013 по 2018 год. Несколько лет назад она была организована одним из риелторов Тверской области. Главарь подыскал себе сообщников, строго разделил роли, самостоятельно ставил задачи и составлял планы преступлений.

В настоящее время все члены группировки задержаны. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды их преступной деятельности.