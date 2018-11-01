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«Идем в гору»: в Торгово-промышленной палате заявили об адаптации экономики РФ к санкциям

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«Идем в гору»: в Торгово-промышленной палате заявили об адаптации экономики РФ к санкциям

Москва, 1 ноября. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко заявил об адаптации экономики России к условиям санкций. Об этом он сообщил на шестом Всемирном конгрессе российских соотечественников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На конгрессе эксперты обратили внимание, что страна смогла устоять в условиях западных санкций. Кроме того, Россия смогла выйти на показатели роста.

«Мы адаптировались к санкциям и идем в гору, — констатировал Падалко. — Наш внешнеторговый оборот стал расти. Россия наторговала на 584 миллиардов долларов в 2017 году, у нас растет экспорт, в том числе несырьевой».

«Идем в гору»: в Торгово-промышленной палате заявили об адаптации экономики РФ к санкциям

Накануне бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что санкции против России контрпродуктивны. Он раскритиковал политику Запада и призвал европейские страны «протянуть руку России».

Автор: Катерина Иванова
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