Премьер Италии рассчитывает на скорую встречу с Путиным в Риме

Рим, 1 ноября. Итальянский премьер Джузеппе Конте надеется на скорую встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Риме. Так политик прокомментировал свой первый визит в Россию, который состоялся на прошлой неделе​​​.

«Мы установили прекрасные отношения, я был очень тепло принят (в Москве), — заявил Конте в интервью миланской газете Corriere della Sera. — Рассчитываю, что совсем скоро смогу ответить этим же в Риме».

25 октября посол Италии в РФ Паскуале Терраччано сообщил, что визит президента Путина в Рим может состояться в начале 2019 года. Итальянский дипломат также отметил, что визит Конте в Россию укрепил дружбу между Москвой и Римом. Сам же российский лидер остался доволен ходом переговоров с премьер-министром Италии, назвав встречу результативной.