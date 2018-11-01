Вашингтон, 1 ноября. Пока в Америке отмечают Хеллоуин, настоящая «нечисть» преследует уволенную за якобы расистские высказывания с телеканала NBC журналистку Мегин Келли.

«На протяжении всей последней недели папарацци денно и нощно дежурили у моего дома. Наконец сегодня я повела детей в школу. Я вышла из дома одна, предложила журналистам пончики и слезно попросила просто сфотографировать меня — и оставить уже меня и моих детей в покое. И все бы хорошо, мне это почти удалось… если бы не Daily Mail. Сперва они сфотографировали и тут же опубликовали фото моего мужа ПРЯМО У НАС ДОМА, потом — сделали несколько фотографий моих детей, «сопроводили» нас до школы моей дочери и тайно засняли моего семилетнего ребенка вместе с одноклассниками, тут же выложив и это. ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!» — написала в отчаянии журналистка в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter.

1 of 2: For a week paparazzi has been lurking outside my home day & nite. Finally today I took my kids to school. I went out alone 1st, offered them donuts &begged them to just take their pic of me & to leave my kids alone when they emerged. All were nice. Except the Dailymail... — Megyn Kelly (@megynkelly) October 31, 2018

То, что делают папарацци, приписанные к Daily Mail, частично напоминает сюжет одной из серий известного ТВ-сериала «Черное зеркало» — «Ненавидимый нацией».

Как сообщил Федеральному агентству новостей главный редактор информационного агентства USA Really Александр Малькевич, отправляющийся на следующей неделе в США для переговоров о возможном присоединении Мегин Келли к команде молодого (но уже «запрещенного для упоминания в элите») СМИ, это «истинное лицо англосаксонской журналистики».

«Как всем давно известно, эта «журналистская школа» славится настоящей охотой за неугодными истеблишменту людьми — и их травлей, — продолжил он. — Мы искренне надеемся, что судьба Мегин Келли сложится несравнимо лучше, чем у журналистки из сериала «Черное зеркало». Информационное агентство USA Really обещает Мегин Келли любую поддержку в случае, если та решит подавать в суд на назойливых фотокорреспондентов из Daily Mail».

Кроме того, Александр Малькевич напомнил, что РИА ФАН пригласило Мегин Келли на работу, «поскольку, в отличие от мейнстримовых американских медиа, в USA Really журналисты имеют право высказывать абсолютное любые точки зрения».