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Кошмар на Хеллоуин: папарацци преследуют журналистку Мегин Келли

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Журналистка Мегин Келли

Вашингтон, 1 ноября. Пока в Америке отмечают Хеллоуин, настоящая «нечисть» преследует уволенную за якобы расистские высказывания с телеканала NBC журналистку Мегин Келли. 

«На протяжении всей последней недели папарацци денно и нощно дежурили у моего дома. Наконец сегодня я повела детей в школу. Я вышла из дома одна, предложила журналистам пончики и слезно попросила просто сфотографировать меня — и оставить уже меня и моих детей в покое. И все бы хорошо, мне это почти удалось… если бы не Daily Mail.

Сперва они сфотографировали и тут же опубликовали фото моего мужа ПРЯМО У НАС ДОМА, потом — сделали несколько фотографий моих детей, «сопроводили» нас до школы моей дочери и тайно засняли моего семилетнего ребенка вместе с одноклассниками, тут же выложив и это. ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!» — написала в отчаянии журналистка в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter. 

То, что делают папарацци, приписанные к Daily Mail, частично напоминает сюжет одной из серий известного ТВ-сериала «Черное зеркало» — «Ненавидимый нацией». 

Главный редактор информагентства USA Really Александр Малькевич находит общий язык с жителями Штатов

Как сообщил Федеральному агентству новостей главный редактор информационного агентства USA Really Александр Малькевич, отправляющийся на следующей неделе в США для переговоров о возможном присоединении Мегин Келли к команде молодого (но уже «запрещенного для упоминания в элите») СМИ, это «истинное лицо англосаксонской журналистики».

«Как всем давно известно, эта «журналистская школа» славится настоящей охотой за неугодными истеблишменту людьми — и их травлей, — продолжил он. — Мы искренне надеемся, что судьба Мегин Келли сложится несравнимо лучше, чем у журналистки из сериала «Черное зеркало».

Информационное агентство USA Really обещает Мегин Келли любую поддержку в случае, если та решит подавать в суд на назойливых фотокорреспондентов из Daily Mail».

Кроме того, Александр Малькевич напомнил, что РИА ФАН пригласило Мегин Келли на работу, «поскольку, в отличие от мейнстримовых американских медиа, в USA Really журналисты имеют право высказывать абсолютное любые точки зрения».

Автор: Игорь Лукьянов
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