Руководство «Кэшбери» закроет компанию и создаст новую

Москва, 1 октября. Компания «Кэшбери» и группа связанных с ней проектов, в деятельности которых Центральный банк РФ выявил признаки финансовой пирамиды, прекращают свою деятельность, планируется создание новой инвестиционной компании с охватом участников до 30 миллионов человек. Об этом заявил глава холдинга Артур Варданян.

По его словам, ввиду прекращения деятельности компании регистрация на сайтах и инвестиционных платформах «Кэшбери», «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг» станет невозможной, как и создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты и ряд других опций. При этом Варданян указал, что со 2 ноября пользователи смогут произвести индивидуальный расчет посредством личного кабинета на сайте «Кэшбери».

В том числе в видеообращении, опубликованном на хостинге YouTube, глава компании заявил, что через 100 дней будет создана новая организация под названием GDC (Global decentralized community).

«В первый год мы планируем вырасти до 5 миллионов участников, а в следующий год — до 30 миллионов», — заявил он.

Напомним, в конце сентября руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях рассказал, что «Кэшбери» работает как классическая финансовая пирамида. В качестве примера он привел тот факт, что компания активно привлекает средства, при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют. В то же время в Центробанке заявили, что в Генпрокуратуру и МВД в связи с этим передана информация о действующей под брендом «Кэшбери» группе иностранных и российских компаний. По словам Ляха, в ней задействованы десятки тысяч человек.

В середине октября глава «Кэшбери» заявил, что после двухнедельного ажиотажа в СМИ компания на три недели приостанавливает работу. Впоследствии Центробанк РФ оценил сумму ущерба от деятельности финансовой пирамиды в 3 миллиарда рублей.