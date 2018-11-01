Громоотвод провальной политики: в Совфеде ответили Лондону, пригрозившему России «высокой ценой»

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант захотел вернуть Россию в «основанную на правилах международную систему» и пригрозил «очень высокой ценой», если Москва не начнет вести себя по-другому.

«До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР. Но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 — в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери», — заявил накануне Хант, выступая в исследовательском институте Policy Exchange.

По словам главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, «если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока».

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Великобритания находится в центре информационной войны против России, поскольку пытается таким образом сместить внимание общественности от внутренних политических проблем.

«Поэтому Лондон использует все средства для подрыва международного влияния нашей страны. Министр иностранных дел Великобритании передергивает исторические факты, поскольку доклад ОБСЕ свидетельствует об обратном: Грузия напала на Южную Осетию. В результате агрессии погибли мирные граждане, разрушены целые селения, погибли также российские миротворцы. Народ Крыма на основании права ООН проголосовал за свою независимость, и только после этого был принят в состав РФ. Это решение на основе международного права, которое имеет прецеденты в мировой практике», — заметил сенатор.

По мнению Морозова, несмотря на агрессивные выступления главы МИД Великобритании, Россия не теряет лидерства на мировой арене.

«Все лекции, выступления, с которыми Хант пытается переубедить мировую общественность, не находят нужной Западу реакции. Восстанавливается товарооборот со странами Европейского союза, у нас появилось большое количество партнеров в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Россия должна продвигаться вперед, защищая свой суверенитет, наращивая союзнический потенциал», — добавил собеседник агентства.

По словам сенатора, антироссийская кампания очень выгодна премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, чтобы отвлечь внимание от проблем, связанных с Brexit.