Дамаск, 1 ноября. Дамаск готов к открытию границы с Ираком и не видит угроз безопасности, заявил министр транспорта Сирии Али Хамуд.

Хамуд отметил, что для Ирака открытие границы с САР сыграет важную роль, так как в таком случае Багдад получит выход на многие страны через морские порты Сирии. Сирийский министр напомнил, что во время последнего визита главы МИД Ирака Ибрагима аль-Джаафари обсуждалась тема открытия границы, и Багдад пообещал выполнить это в ближайшее время.

«Мы с сирийской стороны готовы, как только разрешатся логистические вопросы с иракской стороны», — приводит РИА Новости слова министра.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Погранпереходы на иракско-сирийской границе перестали работать в полном объеме с 2014 года из-за захвата территорий боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.