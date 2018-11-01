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Сирия обсуждает с РФ восстановление железнодорожной ветки от Тартуса до месторождений фосфатов

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Сирия обсуждает с РФ восстановление железнодорожной ветки от Тартуса до месторождений фосфатов

Дамаск, 1 ноября. Министр транспорта Сирийской Арабской Республики Али Хамуд сообщил, что в настоящее время сирийские власти обсуждают с Россией участие российских компаний в восстановлении железнодорожной ветки от города Тартус до фосфатных месторождений.

По его словам, данная линия сейчас нуждается в восстановлении и в строительстве с нуля в некоторых районах. Железнодорожная ветка позволит транспортировать фосфаты и использовать их на сирийском производстве в разных провинциях, пояснил Хамуд.

Глава сирийского Минтранса добавил, что объемы транспортировки как фосфатов, так и товаров увеличатся благодаря выводу линии за пределы городов, деревень и районов со сложным рельефом, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что Минтранс САР планирует в будущем году восстановить железнодорожную линию Дамаск — Хомс и Хомс — Алеппо. 

Автор: Тимур Румянцев
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