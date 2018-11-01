Сирия: власти САР планируют восстановить железнодорожное движение между Дамаском и Алеппо

Дамаск, 1 ноября. Министерство транспорта Сирийской Арабской Республики планирует в будущем году восстановить железнодорожную линию Дамаск — Хомс и Хомс — Алеппо. Об этом рассказал глава сирийского ведомства Али Хамуд.

По его словам, из 2450 километров железнодорожного полотна в САР уничтожена большая часть — 1800 километров​​​.

«Мы в рамках планирования в министерстве транспорта на 2019 год наметили восстановление железнодорожной линии от Хомса в Дамаск, и на следующем этапе от Хомса в Алеппо», — отметил он.

По окончании восстановления потребуется существенное количество составов и локомотивов, передает слова министра РИА Новости.

При этом он указал, что именно РФ сможет помочь республике в данном вопросе. Хамуд выразил уверенность, что Москва не откажет Дамаску в помощи по восстановлению железнодорожной сети и в поставках нужных для страны составов.