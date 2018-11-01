Apple блокирует мобильные приложения в Крыму из-за санкций США

Севастополь, 1 ноября. «Яблочная» компания Apple заблокировала в магазине приложений App Store несколько российских сервисов, среди которых «МойГород», разработанный одним из стартапов Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). По имеющимся данным, причиной блокировки могла стать работа сервиса в Крыму.

Как отметил основатель и гендиректор компании «Мой Город» Дмитрий Беговатов, данное приложение является городским справочником с афишей и форумом для жителей РФ и СНГ, пишет «КоммерсантЪ».

В интервью изданию он сообщил, что американская корпорация удалила приложение из App Store в начале октября. В ответе на запрос от отечественного разработчика Apple сообщила, что не может работать с приложениями или разработчиками, находящимися под американскими санкциями государствами.

При этом какие-либо подробности Apple порекомендовала узнать у министерства финансов США. Американское ведомство сообщило стартапу, что Россия не включена в перечень стран под «всеобъемлющими» санкциями, но также указало, что бизнес-круги сами оценивают риски и могут отказаться от сотрудничества с фирмами «с отдельных территорий».

Беговатов считает, что позиция Apple объясняется тем, что 12% аудитории приложения приходятся на российский полуостров и на республики Донбасса.

Крым стал российской территорией после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. В отношении полуострова были введены западные санкции.