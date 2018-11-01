Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Латакия и Идлиб

51
0 Оставить комментарий

Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Латакия и Идлиб

Москва, 1 ноября. Российские наблюдатели в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировали несколько нарушений перемирия, турецкие коллеги не выявили нарушений, о чем сообщается в сообщении министерства обороны Российской Федерации.

В информационном бюллетене российского военного ведомства о соблюдении режима прекращения боевых действий указано, что российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала два случая стрельбы в сирийских провинциях Идлиб (1) и Латакия (1).

По данным Минобороны РФ, в Идлибской зоне деэскалации констатируется уменьшение количества нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований.

Напомним, накануне сообщалось, что более 2,4 тысячи боевиков, а также 206 единиц техники было выведено из демилитаризованной зоне в Идлибе. 

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое