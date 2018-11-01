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Лавров заявил о необходимости национального диалога в Йемене под эгидой ООН

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Лавров заявил о необходимости национального диалога в Йемене под эгидой ООН

Москва, 1 ноября. Налаживание национального диалога с участием всех ведущих политических сил Йемена и под эгидой ООН необходимо, в том числе для возобновления многоплановых связей страны с Россией, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр обменялся с коллегой из Йемена поздравительными телеграммами по случаю 90-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.

«Лавров вновь подтвердил необходимость налаживания под эгидой ООН широкого национального диалога с участием всех ведущих политических сил ЙР (Йеменской Республики. — Прим. ФАН)», — говорится в тексте обращения.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что благодаря восстановлению мира в иностранном государстве откроется путь для возобновления в полном объеме взаимодействия Йемена с Россией. Дипломаты пришли к обоюдному мнению о необходимости скорейшего преодоления военно-политического кризиса в Йеменской Республике, передает МИД РФ.

Лавров заявил о необходимости национального диалога в Йемене под эгидой ООН

Напомним, конфликт в иностранном государстве между правительством страны и хуситами начался в 2014 году и продолжается по сей день. 

В начале октября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Йемена в Москве Ахмедом аль-Вахейши. Стороны обсудили развитие отношений двух государств, в том числе подтвердили поддержку усилий ООН по прекращению конфликта в Йеменской Республике.

Автор: Екатерина Кухарева
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