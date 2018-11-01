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Опубликовано видео опрокинувшегося автобуса с рабочими под Тулой

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Опубликовано видео опрокинувшегося автобуса с рабочими под Тулой

Тула, 1 ноября. Автобус с рабочими перевернулся под Тулой. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места трагедии.

Сообщение об аварии поступило в оперативные службы Тульской области около пяти часов утра. Как было установлено, на 274-м километре трассы М4 «Дон» перевернулся микроавтобус с рабочими.

Внутри находились девять человек, включая водителя. Двое погибли — Владислав Г. и Олег К. Остальные числятся как пострадавшие: они доставлены в районную больницу в городе Ефремов.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места трагедии.

Автор: Катерина Иванова
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