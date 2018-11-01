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В Вашингтоне выясняют обстоятельства стрельбы у Конгресса США

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В Вашингтоне выясняются обстоятельства стрельбы у Конгресса США

Вашингтон, 1 ноября. Сотрудники полиции Вашингтона расследуют обстоятельства стрельбы недалеко от здания Конгресса Соединенных Штатов, сообщил телеканал FoxNews.

Неизвестный открыл огонь рядом с центральным железнодорожным вокзалом Вашингтона Union Station и Музеем почты США. По информации телеканала, в результате стрельбы пострадал 35-летний мужчина. Его доставили в больницу в критическом состоянии со множественными огнестрельными ранениями.

Отмечается, что примыкающая улица к зданию вокзала о Музею — Массачусетс-авеню — перекрыта. Все входы в комплекс американского конгресса оцеплены.

Автор: Дарья Смолина
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