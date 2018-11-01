Опубликован топ-100 лучших неанглоязычных фильмов

Москва, 1 ноября. Кинокритики определили 100 лучших фильмов, которые были сняты не на английском языке. Рейтинг был составлен на основе опроса 209 специалистов из 43 стран мира.

Список был опубликован на сайте BBC News. Первую строчку рейтинга заняла картина японского режиссера Акиры Куросавы «Семь самураев», вторую — «Похитители велосипедов» итальянца Витторио Де Сики, на третьем месте оказалась лента еще одного японского режиссера Ясудзиро Одзу «Токийская история».

Лидером по количеству фильмов, попавших в топ-100, стала Франция. Всего критики выделили 27 картин на французском языке. Также в рейтинге оказалось 12 кинолент китайских режиссеров и по 11 картин на итальянском и японском языках, передает «Ридус».

В рейтинге BBC оказалось несколько российских фильмов. Так, критики отметили ленты «Зеркало», «Андрей Рублев», «Сталкер» и «Солярис» Андрея Тарковского, «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна и «Иди и смотри» Элема Климова.