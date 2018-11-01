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Новороссия

ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли территорию ДНР

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ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли территорию ДНР

Донецк, 1 ноября. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки более 20 раз нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории Донецкой народной республики порядка 50 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 26 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 49 единиц», — рассказал он.

По словам Якубова, украинские силовики открыли огонь по Донецку и селу Спартак, поселкам Старомихайловка и Александровка, а также по Горловке и расположенным вблизи поселкам Доломитное и Зайцево, по Саханке, Коминтерново, а также по другим населенным пунктам.

При обстрелах ВСУ использовали минометы калибром 82 миллиметра, крупнокалиберное стрелковое оружие, РПГ и СПГ.

ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли территорию ДНР

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек. Украинская сторона, по сводкам из зоны боевых действий, практически регулярно нарушает режим прекращения огня.

Так, за прошедшие 24 часа украинские силовики дважды обстреляли позиции Луганской народной республики.

Автор: Екатерина Кухарева
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