Катастрофа не за горами: эксперт прокомментировал сравнение Украины с аквариумной рыбкой гуппи

Последние 27 лет Украина живет сегодняшним днем по принципу гуппи, аквариумной рыбки, у страны нет долгосрочной стратегии развития, с таким заявлением выступил внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Последние 27 лет [на Украине] принцип гуппи, аквариумной рыбки: живем сегодняшним днем. Если в Китае вы спросите, как будет жить Китай, они скажут: на 30 лет мы понимаем, на 60 распланировали, на 90 лет — будем стараться выполнять план. В США каждый приходящий президент перехватывает продолжение стратегии, в Германии стратегия на пять-десять лет, и только на Украине мы живем от сегодня до завтра», — сказал Береза.

Кроме того, депутат добавил, что Украина нуждается в новом общественном договоре, потому что сейчас людям позволяют не платить налоги, а в то же время власть «тихонечко» ворует.

Заметим, что после событий 2014 года экономика Украины находится в упадке. Официальный Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, однако в итоге это серьезно сказывается на благосостоянии украинских граждан. Тарифы ЖКХ продолжают расти, а пенсии и зарплаты все еще на низком уровне.

Украина живет сегодняшним днем

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил: Береза совершенно прав в том, что Украина живет сегодняшним днем. Шанс на построение долгосрочных планов был утерян в 2014 году, когда захвативший власть незаконным путем круг лиц вместо предсказуемого и выгодного стране сотрудничества с Россией стал ориентироваться на западные кредиты. При этом их в Киеве предпочитают разворовывать, оставляя Украине и ее населению минимум для поддержания существования и антироссийской истерии.

«Никакое долгосрочное планирование в таких условиях принципиально невозможно, и с каждым годом оно становится все более недоступным. Вскоре Украине придется столкнуться с последствиями зависимости от западных кредитов, долги по которым лягут тяжелым бременем на плечи ныне живущих и последующих поколений», — добавил Сергей Простаков.

Очевидно, заметил эксперт, что расплачиваться стране за пагубный антироссийский курс придется землей, природными ресурсами и остатками былой промышленной мощи. Это единственно возможный вариант будущего Украины при действующей власти, и заниматься какой-либо стратегией при ней бессмысленно.