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Выяснилось, сколько россиян отдохнули летом за границей

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Выяснилось, сколько россиян отдохнули летом за границей

Москва, 1 ноября. Всего пять процентов россиян поехали за границу этим летом. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Социологи провели опрос, в котором участвовали 1,6 тысячи человек из 136 населенных пунктов.

Как сообщают «Известия», большая часть россиян отдала предпочтение отдохнуть на даче, дома или отправиться в другие российские города. Порядка 24% респондентов заявили, что сделали свой выбор в пользу дачи и садовых участков, а 18% — решили заняться домашними делами.

Что касается поездок россиян по стране, то на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму отдыхали восемь процентов, приобретали различные туры по РФ — четыре процента, ездили в гости к друзьям и родственникам в другие города — семь процентов.

Около 18% россиян признались, что летом им не удалось никуда выехать из-за финансовых трудностей. А пять процентов решили отказаться от отпуска, чтобы подработать. При этом каждый пятый вообще не был в отпуске в это время года.

Автор: Дарья Смолина
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