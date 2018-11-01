Можно надувать щеки, пока не лопнут: в Киеве объяснили, чем грозит разрыв соглашения с РФ по Азовскому морю

Киев, 1 ноября. Разрыв Украиной соглашения по Азовскому морю приведет к тому, что Керченский пролив де-факто полностью станет контролировать Российская Федерация. Об этом в прямом эфире телеканала «Громадский» сообщил так называемый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Можно надувать щеки, пока не лопнут, но Россия официально объявила Крым своей территорией. Соответственно, если мы разорвем соглашение, действующее сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Керченский пролив будет с обеих сторон фактически перекрыт российскими зонами», — объяснил украинский политик, чем грозит разрыв договора с РФ.

Согласно действующему соглашению, Азовское море и Керченский пролив разделены пополам, а расторжение договора приведет к полному контролю над проливом со стороны РФ, пишет «Апостроф».

Тука отметил, что Киев по-прежнему считает Крым украинской территорией, но при этом он не понимает, как Украина может в дальнейшем обеспечивать там судоходство. При этом он выступил против расторжения данного договора и назвал.

Украинские власти считают, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и по этому поводу судятся с российской стороной. Кроме того, по окончании строительства Крымского моста через Керченский пролив между Киевом и Москвой стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина боится, что Россия перекроет стране доступ к морю.

Крым стал частью РФ после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма закрыт «окончательно».