Официально предвыборная кампания на Украине стартует только 31 декабря. Но Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и ряд других кандидатов в президенты по факту уже вовсю участвуют в гонке. Об этом сообщил украинский выборный аналитик из гражданской сети «Опора». Также в беседе с Федеральным агентством новостей он подтвердил: в ходе «необъявленной кампании» активно используется «административный ресурс», в ней задействуют региональных чиновников, а государственные деньги тратятся в интересах кандидатов.

Кандидаты на пост президента Украины уже сегодня перешли к активной фазе предвыборной борьбы, сообщили в «Опоре». В сентябре — октябре самую масштабную предвыборную активность проявили четыре кандидата: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Андрей Садовый и Олег Ляшко.

Как напомнил аналитик «Опоры» Александр Клюжев, оценки наблюдателей базируются на присутствии кандидата в СМИ, наружной рекламе, уровне уличных акций и встреч с избирателями. По части личных встреч и поездок самым активным кандидатом стал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Всего за два месяца он нанес 16 визитов в 13 регионов Украины, посетил 27 городов и поселков и провел там 44 (!) встречи с избирателями.

Также десятки поездок в регионы и личных встреч с народом — у лидера партии «УКРОП» Александра Шевченко, главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко и президента Украины Петра Порошенко. При этом в «Опоре» отметили — для встреч с народом кандидаты предпочитают формат партийных встреч, пресс-конференций и уличных акций.

«До Нового года еще два месяца, но уже можно с полным правом говорить, что подготовительный этап со стороны кандидатов в президенты завершился и они приступили к активной фазе предвыборной борьбы», — заявил Клюжев.

По его словам, наибольшей популярностью у кандидатов осенью пользовались Черкасская, Кировоградская, Ивано-Франковская и Волынская области. А вот Донецкую и Луганскую области потенциальные президенты по понятным причинам предпочитали объезжать стороной.

Аналитик «Опоры» сообщил: пока в качестве рекламных носителей кандидаты использовали популярные печатные СМИ, интернет-ресурсы, а также билборды. На это тратились миллионы гривен, однако большинство расходов кандидатов оставались неучтенными. То есть они проводились через «черные кассы», с них не платились налоги, а избиратели, как правило, не имели представления о том, кто, как и из каких источников использует те или иные средства.

Говоря о других вызовах, Клюжев назвал стремление ряда кандидатов в президенты «использовать благотворительные акции или подарки, услуги для избирателей как способ привлечь к себе внимание». Также в «Опоре» отметили активное привлечение региональных чиновников к мероприятиям, которые проводили кандидаты.

«Злоупотребление административным ресурсом — это все еще крайне серьезный вызов для выборов на Украине, — признал Клюжев. — В течение осени наибольшее число публичных мероприятий с участием госслужащих провел президент Украины, кандидат на этот пост Порошенко. С одной стороны, его обязывает к этому его статус, с другой — тем самым он подает дурной пример своим конкурентам».

Всего в сентябре — октябре «Опора» выявила более 70 госчиновников, которые привлекались к агитационной кампании в пользу кандидатов в президенты. При этом аналитики заявили: подкуп избирателей, злоупотребление админресурсом и финансирование агитации из «черных касс», а не избирательных фондов — самые распространенные практики среди кандидатов. Поэтому аналитики призвали Верховную раду снять преграды для эффективного расследования преступлений против избирательных прав граждан.

«Из-за невыполнения государством своих обязательств по проведению избирательной реформы на Украине так и не произошло изменений в выборном законодательстве. Самая главная нерешенная проблема — обеспечить неотвратимость наказания за избирательные преступления», — заявил Клюжев ФАН.

Он отметил, что весной 2018-го в Верховную раду был внесен законопроект, вводящий серьезные наказания за избирательные преступления.