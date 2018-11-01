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На Украине подсчитали убытки от ответных санкций России

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На Украине подсчитали убытки от ответных санкций России

Киев, 1 ноября. Введенный Россией начиная с 2014 года набор ответных санкций вдвое сократил оборот российско-украинской торговли. Соответствующая статистика приведена в меморандуме к выпуску еврооблигаций Украины.

Как сказано в документе, в Киеве оценивают, что данные «рестрикции привели к сокращению торговли с Российской Федерацией на 50,4%».

На Украине констатировали, что любые новые санкции, которые Россия введет в будущем, повлекут за собой дальнейшее падение данного показателя и ущерб для отраслей, ориентированных на экспорт.

Отметим, что ограничительные меры на поставки сырья и продовольствия Россия начала вводить с 2014 года в качестве ответа на украинские санкции. Преференциальный режим в торговле с Украиной РФ отменила с 2016 года.

Напомним, что в настоящее время в Киеве активно обсуждают новость о том, что правительство РФ завершило разработку документа «Об ответных мерах России на санкции Украины». 

Автор: Тимур Румянцев
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