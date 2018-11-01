«Часть попадает к террористам»: эксперты рассказали, куда уходит гуманитарная помощь США в Сирии

Москва, 1 ноября. При одобрении большинства грантов на оказание гуманитарной помощи населению Сирии Агентство по международному развитию Соединенных Штатов Америки не проводило оценки рисков попадания средств в руки боевиков.

Информация об этом содержится в докладе генерального инспектора Госдепа США. Отмечается, что в ведомстве нет стандарта, по оценке подобных рисков. При этом сумма грантов, выделенных для помощи в Сирии, составила около 700 миллионов долларов.

Как пишет RT, часть выделенных Вашингтоном средств для помощи сирийцам могла попасть в руки боевиков в Иране и САР. В документе говорится, что модель оценки риска попадания денег в руки террористов предлагалась Госдепартаментом в 2008 году. Однако агентство до сих пор не внедрило эту схему оценки, так как не был разработан «официальный и исчерпывающий подход».

При работе в регионах, где разворачиваются военные конфликты, Госдеп США сотрудничает со многими международными организациями, которым и выделяет деньги. Как уточнили в ведомстве, организация информирует о том, что деньги могут попасть в незаконные каналы. Если есть такой риск, должен разрабатываться план предотвращения подобного развития событий.

Отчет говорит о том, что уполномоченный секретариат Агентства по международному развитию США не всегда проводит полномасштабную и тщательную оценку этих процедур, а также способности международных организаций реализовать такие меры. Критерии оценки риска были применены только к шести грантам из 19. Остальные 13 грантов на сумму 696 миллионов долларов были выданы, «закрыв глаза» на возможные последствия. Именно поэтому, пишет издание, «часть помощи попадает к террористам».

Ранее Иран обвинил США в финансировании терроризма. Власти страны обвинили США в финансировании международного терроризма для сохранения контроля над некоторыми регионами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«США должны понять, что они не смогут обеспечить свою безопасность, финансируя террористические группировки, экстремистов, вкладываясь в разрушительное оружие и одновременно поддерживая сионистский режим (речь идет об Израиле)», — процитировало его агентство Fars.

Напомним, что это уже не первое подобное обвинение в адрес Вашингтона. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании ООН, фактически возложил на США ответственность за образование террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России).

Также в МИД РФ предложили США обдумать реакцию на скандал вокруг сотрудничества с ИГ1. Власти и дипломаты в Соединенных Штатов должны обдумать свою реакцию на скандал вокруг цементного завода французской компании Lafarge — компанию подозревают в финансировании террористов «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры»1 в Сирии (обе группировки запрещены в России). Как рассказал в Нью-Йорке замглавы департамента МИД РФ Дмитрий Феоктистов, Россия предложила американцам отреагировать на ситуацию с финансированием терроризма из Европы на международных площадках.

Ранее стало известно, что компания Lafarge вступили в сговор с террористами и платила им дань за работу завода на захваченной боевиками территории к северо-востоку от сирийского города Алеппо. Как выяснили журналисты французского издания Monde, французская компания могла выплатить ИГ до 15 миллионов евро в течение трех лет. В Lafarge признали, что платил «третьим лицам» для обеспечения безопасности, однако утверждают, что не знали, кому в итоге доставались эти деньги. На данный момент в отношении компании ведется расследование со стороны международных структур, однако обвинения пока не были предъявлены.

1 Организация запрещена на территории РФ.