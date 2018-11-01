Военный эксперт объяснил, почему в США Иорданию назвали следующей мишенью для боевиков ИГ

Американское издание The National Interest предположило, что следующей страной, где террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России. — Прим. ФАН) может укрепить свои позиции, станет Иордания.

По словам авторов публикации, даже несмотря на то, что Иордания помогает Вашингтону в борьбе с ИГ1, Хашимитское королевство находится под угрозой. Как отмечает The National Interest, на третьем месте по численности среди иностранных боевиков группировки находятся как раз иорданцы. Всего в рядах ИГ насчитывается около трех тысяч выходцев из Иордании.

Кроме того, по мнению СМИ, напряженность в стране усиливается из-за безработицы, нищеты, слабого государственного управления и религиозного экстремизма.

Издание полагает, что из-за поражений террористов в Сирии и Ираке боевики вскоре вернутся на родину, в столицу Амман, где могут представлять реальную угрозу, набравшись опыта боевых действий в соседних странах.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей пояснил, почему в Иордании действительно может существовать террористическая угроза.

«Сегодня многие эксперты прогнозируют, где возможно формирование нового псевдохалифата, который строила террористическая организация «Исламское государство». Конечно же, приходят к выводу, что именно те государства, которые находятся в чрезвычайно сложной социально-экономической ситуации, чье руководство довольно неуверенно обеспечивает безопасность населения и борется с криминогенной обстановкой, — первоочередные для формирования условий терроризма. Одной из этих стран является Иордания — как раз по позициям, которые приводит издание», — согласился военный эксперт.

По мнению политолога, несмотря на союз с Иорданией, Вашингтон может представлять серьезную опасность для Хашимитского королевства. Собеседник агентства напомнил, что причиной зарождения ИГ стала военная кампания США в Ираке.

«Невзирая на то, что, казалось бы, США успешно работают с Амманом, надо помнить, что Вашингтон в Ираке проводил боевые действия, которые привели потом к формированию «Исламского государства» на территории этой страны и других. Надо учитывать объективный факт, который свидетельствует о росте напряженности и создании соответствующих террористических структур. Иордания в числе одних из самых вероятных регионов, где это может проявиться», — заметил Кошкин.

На вопрос о том, может ли повториться «сирийский сценарий» в Аммане, эксперт ответил, что в случае открытого бездействия Иордания может столкнуться с теми же проблемами, что и Дамаск.

«Если не заниматься серьезным прогнозированием, поиском возможных форм этих процессов, то, конечно, в Иордании все [сирийский сценарий] может повториться. На сегодняшний день есть четкое понимание, что псевдохалифат ИГ должен проявиться на какой-то точке планеты. Конечно же, это будет Ближний Восток, Иордания», — заключил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.