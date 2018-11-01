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Почти в 20 канадских школах отменили занятия из-за звонков с угрозами

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Почти в 20 канадских школах отменили занятия из-за звонков с угрозами

Оттава, 1 ноября. Почти 20 школ закрыли в канадской провинции Нью-Брансуик из-за поступивших звонков с угрозами, сообщил телеканал СВС со ссылкой на правоохранителей.

По информации сотрудников полиции, рано утром поступило два звонка с угрозами в отношении школ Эдмундстона. Первоначально руководство приняло решение приостановить занятия на час, однако позже решило их вовсе отменить.

Правоохранители расследуют данный инцидент, однако и не исключают, что это мог быть розыгрыш на Хэллоуин.

По информации телеканала, занятия были отменены в 18 канадских школах. Это происшествие затронуло пять тысяч школьников и 400 педагогов.  

Автор: Дарья Смолина
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