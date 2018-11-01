Немецкий дипломат призвал РФ и США обеспечить полное выполнение ДРСМД

Минск, 1 ноября. Немецкий дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Россию и США обеспечить полное выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Мой совет и для США, и для РФ состоит в том, чтобы не выходить из этого договора, а обеспечить его полное выполнение», — сказал он.

Ишингер пояснил, что и Вашингтон, и Москва опасаются невыполнения ряда положений соглашения. Как подчеркнул дипломат, отказ от определенного вида ядерного оружия является позитивным и необходимым для безопасности планеты.

31 октября и 1 ноября Ишингер участвует во встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

О намерении Вашингтона выйти из ДРСМД заявил ранее президент США Дональд Трамп. В невыполнении условий соглашения он бездоказательно обвинил Москву. При этом, как неоднократно обращали внимание российские дипломаты, именно действия американской стороны противоречат условиям договора. Так, на территории Румынии и Польши размещены установки США, способные производить пуски ракет типа «Томагавк».

В настоящее время в США по поручению Трампа готовится доклад о якобы имевшем место нарушении ДРСМД со стороны России. Как передавал RT, российские парламентарии считают, что таким образом Вашингтон готовит «хорошую отговорку», чтобы оправдать свой выход из соглашения.