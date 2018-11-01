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В Минсвязи констатировали неэффективность блокировок в Интернете

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В Минсвязи констатировали неэффективность блокировок в Интернете

Пекин, 1 ноября. Заместитель главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что блокировка контента в Интернете все больше доказывает свою неэффективность. По его словам, виной тому технологии, благодаря которым можно обойти блокировку.

Волин отметил, что по этой причине от блокировки контента придется отказаться в будущем.

«Потому что все больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент», — пояснил замглавы Минсвязи, передает РИА Новости.

Напомним, в ноябре на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект, согласно которому детям до получения паспорта хотят запретить регистрироваться в социальных сетях.

Автор: Тимур Румянцев
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