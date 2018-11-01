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Стало известно, когда LG представит смартфон со сгибающимся экраном

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Стало известно, когда LG представит смартфон со сгибающимся экраном

Сеул, 1 ноября. Южнокорейская компания LG готовит к выпуску новый смартфон с гибким дисплеем, претендуя на звание одного из первых производителей девайсов с данной особенностью. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

Отмечается, что в начале будущего года южнокорейский бренд расскажет о новом гаджете. Ожидается, что устройство официально презентуют во время предстоящей выставки CES 2019, которая пройдет в Неваде 8 января.

В настоящее время производители не раскрывают подробности проекта, но эксперты предрекают внедрение топовых составляющих в очередную новинку.

Стоит отметить, что южнокорейская компания Samsung анонсировала выход гибкого смартфона ранее. Правда, стоимость гаджета пока не известна.

Автор: Алексей Громов
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