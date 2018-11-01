Киев, 1 ноября. В Раде нашли объяснение недолгосрочным планам украинских политиков по развитию страны. По словам внефракционного депутата Борислава Березы Украина живет по принципу аквариумной рыбки гуппи — сегодняшним днем.

В эфире телеканала NewsOne Береза заявил, что такого подхода Украина придерживается последние 27 лет. Он сравнил тактику Киева с подходами к планированию других государств и объяснил, что от сегодня до завтра живет только Украина.

«Если в Китае вы спросите, как будет жить Китай, они скажут: на 30 лет мы понимаем, на 60 распланировали, на 90 лет — будем стараться выполнять план. В США каждый приходящий президент перехватывает продолжение стратегии, в Германии стратегия на пять-десять лет, и только в Украине мы живем от сегодня до завтра», — подчеркнул депутат.

По мнению Березы, сегодняшней Украине нужен новый общественный договор, чтобы граждане платили налоги, а власти не могли «тихонечко» воровать.

После государственного переворота в 2014 году Украина находится на грани экономического кризиса. Пришедшие к власти политики не могут исполнить своих обещаний и поднять уровень жизни в стране. Цены на коммунальные услуги, тарифы на проезд и стоимость газа и продуктов продолжают расти, платными становятся медицинские услуги.

Сокращать социальные расходы Киеву приходится в связи с требованиями Международного валютного фонда, которые Украина должна выполнить, чтобы получить новый кредит. Ранее в Киеве признали, что дефолт на Украине неизбежен.