Ученые: Крупнейшие из когда-либо живших на Земле птиц были слепыми

Москва, 1 ноября. Вымершие мадагаскарские птицы семейства эпиорнисовых, которые считаются одними из крупнейших птиц в истории Земли, вели ночной образ жизни и были практически слепыми.

Как пишет журнал Proceedings of the Royal Society, ученые Техасского университета в Остине пришли к такому мнению после тщательного изучения этих особей. Биологи Кристофер Торрес и Джулия Кларк восстановили строение их мозга по слепкам внутренней поверхности черепа.

Эксперты рассказали, что взрослые особи эпиорнисовых вырастали до трех метров в высоту. Они происходили от общего с современными страусами предка, а исчезли с лица планеты около 500–1000 лет тому назад. По одной из версий, популяция погибла из-за охоты на них животных Мадагаскара.

Как уточнили биологи, у птиц не была развита область мозга, отвечающая за зрение. При этом птицы обладали отличным нюхом.