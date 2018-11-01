Каждый новорожденный должен: в Киеве оценили размер общего долга Украины

Киев, 1 ноября. На Украине озвучили размер внешнего долга страны. Эксперты полагают, что расплачиваться с многомиллиардными долгами придется не только внукам украинцам, но и правнукам.

Ведущий программы «Пульс» Владимир Полуев и его гости в эфире телеканала «112 Украина» оценили внешний долг Украины.

«В должниках мы не только у Международного валютного фонда (МВФ). Кредиты мы берем и здесь, и там», — добавил он.

Финансовый эксперт Борис Кушнирук, отметив, что официальные данные статистики сильно занижены, заявил, что Киев должен МВФ «всего лишь десять миллиардов долларов», в то время как общий внешний госдолг — «более 77 миллиардов». Полуев отметил, что тех средств, которые украинская власть взяла у МВФ, хватило был для выплаты годовой пенсии каждому пенсионеру.

Ведущий добавил, что Киев набрал столько долгов, что «снять» с себя эту ношу нынешнему поколению не под силу. По его словам, каждый новорожденный уже должен почти по две тысячи долларов.