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В Крыму предупредили Украину о последствиях ракетных учений у российских границ

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В Крыму предупредили Украину о последствиях ракетных учений у российских границ

Симферополь, 1 ноября. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал о последствиях ракетных учений Украины вблизи Крыма. По его словам, Киеву следует задуматься, чем заканчивается бряцание оружием у границ РФ.

Как отметил Гемпель, в данном случае действия Украины приведут к эскалации напряженности.

Он напомнил, к чему привели аналогичные учения в 2001 году. Тогда украинские военные сбили российский авиалайнер над Черным морем.

Гемпель подчеркнул, что любая агрессия со стороны недружественных стран будет отражена российской армией. По его мнению, подобные учения несут в первую очередь опасность для самой Украины, поскольку, как отметил Гемпель, «украинские военные по уровню своего мастерства напоминают обезьяну с гранатой», передает РИА Новости.

Напомним, накануне в Киеве предупредили, что с 1 по 4 ноября Украина частично закроет воздушное пространство над Черным морем в связи с испытаниями управляемых ракет в Херсонской области вблизи Крыма.

 

Автор: Тимур Румянцев
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