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«Если бы не старые кредиты»: Порошенко заявил, что Украина могла бы обойтись без займов МВФ

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«Если бы не старые кредиты»: Порошенко заявил, что Украина могла бы обойтись без займов МВФ

Киев, 1 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина уже могла бы обойтись без кредита Международного валютного фонда, если бы не вынужденные выплаты по долгам в 2019 году. Об этом он рассказал на встрече с представителями бизнеса в среду.

Как отметил украинский глава, текущее состоянии экономики государства позволяет жить без займов, «если бы не старые кредиты». Порошенко уточнил, что речь идет о 54 миллиардах долга, который якобы приобрели в 2007–2013 годах. Он уточнил, что обязательства повысить цену за газ взяла на себя лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, будучи премьером в 2008 году. Тогда был подписан меморандум с МВФ.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в результате переговоров с МВФ Киев добился реализации новой программы. Работа над проектом начнется в 2019 году.

«Если бы не старые кредиты»: Порошенко заявил, что Украина могла бы обойтись без займов МВФ

Автор: Алия Садыкова
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