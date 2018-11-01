Гонконг считает возможными прямые переговоры с США по торговым вопросам

Пекин, 1 ноября. Главный секретарь администрации района КНР Гонконг Чжан Цзяньцзун сообщил о возможности прямых переговоров с Соединенными Штатами на фоне американо-китайской торговой войны. Об этом пишет портал The Standard.

Он отметил, что руководство региона испытывает тревогу из-за введенных Америкой тарифов на часть экспортируемых товаров из Гонконга якобы из соображений национальной безопасности.

По словам Цзяньцзуна, Вашингтон своими ограничительными мерами сделал так, что мировая торговля совершила «огромный шаг назад».

Он также обратил внимание на то, что в торговых войнах не бывает победителей.

«Мы все же рассчитываем, что все стороны будут решать торговые споры с помощью двусторонних встреч и механизмов ВТО. Мы также не исключаем возможности прямых переговоров с США», — подытожил политик.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут нанести еще более серьезный ущерб экономике Китая, если Пекин не согласится на уступки по торговым вопросам.