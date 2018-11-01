Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Гонконг считает возможными прямые переговоры с США по торговым вопросам

61
0 Оставить комментарий

Гонконг считает возможными прямые переговоры с США по торговым вопросам

Пекин, 1 ноября. Главный секретарь администрации района КНР Гонконг Чжан Цзяньцзун сообщил о возможности прямых переговоров с Соединенными Штатами на фоне американо-китайской торговой войны. Об этом пишет портал The Standard.

Он отметил, что руководство региона испытывает тревогу из-за введенных Америкой тарифов на часть экспортируемых товаров из Гонконга якобы из соображений национальной безопасности.

По словам Цзяньцзуна, Вашингтон своими ограничительными мерами сделал так, что мировая торговля совершила «огромный шаг назад».

Он также обратил внимание на то, что в торговых войнах не бывает победителей.

«Мы все же рассчитываем, что все стороны будут решать торговые споры с помощью двусторонних встреч и механизмов ВТО. Мы также не исключаем возможности прямых переговоров с США», — подытожил политик.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут нанести еще более серьезный ущерб экономике Китая, если Пекин не согласится на уступки по торговым вопросам.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое