Врагов России ждут ворота в ад: почему два российских Ту-160 «встревожили» НАТО на учениях

Два российских бомбардировщика Ту-160 «встревожили» Североатлантический альянс на учениях «Единый трезубец». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Для сопровождения Ту-160 Великобритания подняла истребители.

Накануне министерство обороны Российской Федерации сообщило, что два военных самолета совершили десятичасовой плановый полет над Норвежским и Баренцевым морями. Минобороны отмечает, что российские бомбардировщики не нарушили чужих границ, другим государствам нечего опасаться. Более того, самолеты выполнили полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Стоит также заметить, что Россия проинформировала NOTAM (оперативный штаб по изменениям в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации. — Прим. ФАН) о ближайших полетах с 1 по 3 ноября над Норвежским морем. Это сообщение встревожило НАТО.

Согласно плану, Ту-160 во время следующего полета максимально приблизятся к берегам Норвегии на расстоянии 13,9 морских миль. Однако все полеты будут проходить в зонах маневров Североатлантического альянса.

Демонстрация силы

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в комментарии ФАН отметил, что учения НАТО у российских границ не выступают обычными учениями союзников. В них всегда есть двойное дно. Это и демонстрация силы, и создание угрозы для нашей страны.

«Зачем они это делают — понятно. Военное усиление России на Ближнем Востоке и в Африке пугает западных «союзников». Им страшны даже два самолета, пролетевшие над местом значительного скопления натовских войск. А вдруг на них было секретное оружие, и они бы уничтожили несколько флотов стран Запада? Фантастика? Нет. Именно так и подается образ России», — пояснил Антон Бредихин.

Эксперт напомнил, что в Норвегии и вовсе сняли сериал, в котором российская армия с легкостью захватывает страну викингов. Это в свою очередь играет на восприятии населения в информационной войне.

«Подобные учения НАТО регулярны и на юге, в Черном море. Носят там те же функции. Коллективный Запад еще раз демонстрирует, что Россия окружена вражескими войсками. Противостояние им, защита наших рубежей на дальних подступах необходимы нашей стране. И думается, что паритетный ответ будет возможным. Ведь всех врагов России ждут ворота в ад.

Не думаю, что конкретно эти учения выльются во что-то серьезное. Учения проходят регулярно и не выступают чем-то новым. Наоборот. НАТО, проводя их и так реагируя на российскую технику, показывает свою слабость и неспособность противостояния российскому оружию», — резюмировал Антон Бредихин.