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Саратовский депутат сбросил 2 килограмма после того, как начал питаться на 3,5 тысячи рублей

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Саратовский депутат сбросил 2 килограмма после того, как начал питаться на 3,5 тысячи рублей

Москва, 1 ноября. Саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко похудел более чем на два килограмма после того, как решил тратить в месяц на еду не больше 3,5 тысячи рублей. Политик уточнил, что такого результата добился за первую неделю эксперимента.

Сократить расходы на питание Бондаренко решил после спора с экс-министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой о том, сколько денег в месяц необходимо для жизни в регионе. Соколова заявила, что «макарошки стоят всегда одинаково» и 3,7 тысячи рублей достаточно для нормального питания. После этих слов чиновница была отправлена в отставку, а Бондаренко решил попробовать прожить месяц на 3,5 тысячи рублей.

«Это была не самая лучшая неделя в моей жизни. Под конец недели — последние два дня — у меня закончились все овощи и курица, остались только крупы», — рассказал депутат о ходе эксперимента РИА Новости.

Саратовский депутат сбросил 2 килограмма после того, как начал питаться на 3,5 тысячи рублей

Он уточнил, что купить что-то еще в магазинах он не мог, поскольку реальные цены значительно выше тех данных, которые отображаются в статистике. По словам Бондаренко, практически в течение всех семи дней он испытывал чувство голода.

Как рассказал политик, ему пришлось отказаться от таких продуктов, присутствующих в его ежедневном рационе, как колбаса, сыр, фрукты и овощи. Кроме того, все блюда Бондаренко приходится есть без специй и приправ. Такой режим питания, отметил депутат, негативно сказывается на состоянии: полноценно работать удается с трудом.

Автор: Василий Котов
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