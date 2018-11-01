Цыганова призвала православных россиян и украинцев объединиться против «фашистской власти» в Киеве

Москва, 1 ноября. Российским и украинским православным верующим необходимо объединиться в сопротивлении «фашистской власти» на Украине, считает певица Вика Цыганова.

«Это испытание, которое мы должны все вместе пройти», — сказала исполнительница в интервью Пятому каналу.

По ее словам, ситуация на Украине на сегодняшний день очень тяжелая. Сейчас православным верующим РФ и Украины следует молиться и помогать друг другу, консолидироваться, верить, отметила Цыганова.

«Потому что это просто фашистская власть», — подчеркнула она.

Как считает Цыганова, нынешняя украинская власть нацелена на «разрыв на части» общих ценностей, объединяющих жителей двух государств.

«Идет атака, безумие и война идет на православие, на раскол России», — резюмировала певица.

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что политиканство в сфере межрелигиозных отношений всегда приносило тяжелые последствия.