Сирия: более 530 беженцев вернулись за сутки из других государств

Дамаск, 1 ноября. Свыше 530 сирийских беженцев вернулись на родину с территории других стран за минувшие сутки. Об этом в четверг сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

По имеющимся данным, за минувший день в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств вернулся 531 гражданин, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 116 беженцев, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 415 человек, говорится в документе.

Также отмечается, что за последние 24 часа в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 278 человек.

По данным Центра, сирийские саперы за сутки разминировали 10 гектаров территории, 9 зданий и два километра дорог в провинциях Хомс, Дамаск, Эль-Кунейтра и Даръа. Кроме того, специалисты нашли и обезвредили 37 взрывоопасных предметов.