Российским военнослужащим будут показывать советские фильмы

Москва, 1 ноября. Военнослужащим армии России будут показывать советские фильмы. Как пишет газета «Известия», список кинолент указан в методическом пособии Центрального дома Российской армии для заместителей командиров по работе с личным составом.

Отмечается, что помимо фильмов советского периода, в перечень вошли ленты современного российского кинематографа. Это картины «Девятая рота», «Турецкий гамбит», «Мы из будущего», «Грозовые ворота». Кроме комедийных фильмов, военным также покажут кино комедийного, детективного и приключенческого жанров.

Как уточнило издание, просмотры фильмов будут организованы в солдатских клубах, комнатах отдыха и передвижных клубах во время полевых учений. Цель мероприятий – воспитание патриотизма и духовно-нравственных качеств у военнослужащих. При этом эксперты объяснили большое количество советских кинолент в списке их качественным содержанием.