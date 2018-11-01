Водолазы подняли на поверхность черный ящик разбившегося в Индонезии самолета

Джакарта, 1 ноября. Участники поисковой операции подняли на поверхность один из бортовых самописцев пассажирского лайнера Boeing-737 MAX авиационного перевозчика Lion Air, который разбился возле берегов Индонезии. Об этом пишет издание The Jakarta Post.

По информации ресурса, самописец удалось найти благодаря работе водолазов. После этого обнаруженный черный ящик поместили в контейнер и подняли на поверхность.

Напомним, ранее спасатели нашли черный ящик разбившегося в Индонезии воздушного судна, который исчез с радаров практически через 13 минут после вылета из воздушной гавани. На борту самолета находились 189 человек.

При авиакатастрофе Boeing никто не выжил.