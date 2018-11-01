Huawei представил смартфон-слайдер с тройной камерой

Москва, 1 ноября. Huawei представила Honor Magic 2 – смартфон в форме слайдера с шестью камерами. Как говорится в сообщении компании, гаджет обладает новейшим топовым чипсетом Kirin 980 и функцией быстрой зарядки.

Отмечается, что разработчики поставили на устройство выдвигающуюся фронтальную камеру. Это позволило оснастить смартфон полноэкранным дисплеем без вырезов. При этом новинка имеет 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, у телефона есть защитное стекло 2.5D.

Как уточнили в компании, сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей. Смартфон способен работать автономного на аккумуляторе емкостью 3400 мАч с поддержкой скоростной зарядки SuperCharge на 40 Вт (10В/4А). До 50% он заряжается за 10 минут.

Honor Magic 2 представлен в черной, красной, синей расцветке. Цена начинается от 545 долларов.