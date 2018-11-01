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Политика

Стала известна важнейшая договоренность Мэй по Brexit

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Стала известна важнейшая договоренность Мэй по Brexit

Москва, 1 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достигла важной договоренности с ЕС по Brexit. Как сообщает The Times, согласно соглашению, британские компании, предоставляющие финансовые услуги, сохранят доступ к европейским рынкам после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза.

По информации источников издания в правительстве страны, предварительная договоренность затрагивает все аспекты отношений Лондона и ЕС в сфере услуг и обмена информацией после Brexit.

Доступ британским компаниям будет предоставляться до тех пор, пока законы Соединенного Королевства будут соответствовать европейским нормам. В противном случае ЕС сможет отказать фирмам из Великобритании в доступе, однако такое решение европейских политиков британская сторона сможет оспорить в арбитражном суде.

Стала известна важнейшая договоренность Мэй по Brexit

При этом вопрос о доступе Британии к единому европейскому рынку товаров в будущем пока не решен.

Планируется, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, однако условия Brexit до сих пор окончательно не определены. В частности, открыт вопрос о границе между Британией и Ирландией. Ранее в Лондоне заявили, что рассчитывают на заключение сделки с ЕС в течение трех недель.

Автор: Василий Котов
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