Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

В военной полиции России появились конные подразделения

56
0 Оставить комментарий

В военной полиции России появились конные подразделения

Москва, 1 ноября. В военной полиции Вооруженных сил России появились конные подразделения.

Как пишет газета «Известия», в гарнизонах они занимаются патрулированием и поддержанием правопорядка. Отмечается, что в ходе учений или объявления военного положения, они должны будут выставлять блок-посты, искать диверсантов и дезертиров, прочесывать горные, лесистые и труднодоступные районы.

Ранее сообщалось, что военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна. Информацию об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР. В настоящий момент контроль над сирийскими городами восстановили правительственные силы.

Ранее в города Восточного Каламуна вошли армия правительства Сирии и военная полиция России. Прежде эта территория контролировалась исламистскими группировками.

В военной полиции России появились конные подразделения

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое