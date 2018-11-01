В военной полиции России появились конные подразделения

Москва, 1 ноября. В военной полиции Вооруженных сил России появились конные подразделения.

Как пишет газета «Известия», в гарнизонах они занимаются патрулированием и поддержанием правопорядка. Отмечается, что в ходе учений или объявления военного положения, они должны будут выставлять блок-посты, искать диверсантов и дезертиров, прочесывать горные, лесистые и труднодоступные районы.

Ранее сообщалось, что военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна. Информацию об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР. В настоящий момент контроль над сирийскими городами восстановили правительственные силы.

Ранее в города Восточного Каламуна вошли армия правительства Сирии и военная полиция России. Прежде эта территория контролировалась исламистскими группировками.