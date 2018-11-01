Росконтроль назвал марки лучших сосисок в российских магазинах

Москва, 1 ноября. Специалисты Росконтроля провели исследование сосисок в российских магазинах и назвали лучшие марки этого продукта. Отмечается, что эксперты проверили продукцию пяти брендов — «Черкизово», «Дымов», «Клинский», «Окраина», а также «Ближние горки».

По имеющимся данным, в исследовании были задействованы сотрудники Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатого РАН, которые оценивали сосиски по нескольким параметрам — пищевая ценность, жирность, соответствие ГОСТу.

По окончании эксперимента выяснилось, что все марки следуют ГОСТу, однако далеко не все ему соответствуют.

Например, в составе сосисок «Дымов» и «Клинский» был найден растительный углеводный компонент, категорически запрещенный ГОСТом, поскольку ингредиент добавляется для улучшения консистенции.

Также во всей продукции, кроме марки «Клинский», уровень жирности оказался намного ниже заявленного. Сообщается, что в этом есть положительный момент: сосиски оказались более качественными с точки зрения здорового питания, пишет Lenta.ru.

Специалисты Росконтроля также заявили, что все образцы благополучно прошли тест на безопасность. В результате сосиски под брендами «Дымов» и «Клинский» занесены в черный список ведомства.