Уфимские полицейские перед нападением на дознавателя устроили застолье

Уфа, 1 ноября. Начальники уфимской полиции, которых дознаватель обвинила в групповом изнасиловании, в день инцидента устроили застолье.

Как пишет «Комсомольская правда», они напились на работе. При этом мужчинам захотелось разбавить компанию. В здании к тому моменту уже практически никого не оставалось, однако 23-летний дознаватель до сих пор находилась на работе. Они позвали ее присоединиться к застолью, однако девушка не знала, что ее там ожидает.

По данным издания, девушка выбрала работу в полиции не просто так, ее отец один из самых высокопоставленных и влиятельных сотрудников Росгвардии в Уфе.

Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Подозреваемые задержаны.