Сирия: в Дамаске рассказали, когда власти смогут начать добычу нефти в Средиземном море

Дамаск, 1 ноября. Сирийская Арабская Республика может начать добычу нефти на шельфе Средиземного моря. Об этом рассказал глава министерства экономики страны Самер аль-Халиль.

По словам сирийского министра, в настоящее время ведутся детальные исследования по этой части. При этом он указал, что промышленная добыча может стартовать после завершения военных действий.

Самер аль-Халиль напомнил, что в течение последних семи лет, прошедших с начала военного конфликта и введения односторонних санкций, Дамаск диверсифицировал поставки таким образом, что остается возможность получения всех необходимых продуктов, невзирая на ограничения Запада, пишут «Известия».

«Есть дружественные нам государства, в том числе и среди стран арабского мира, которые поставляют нужные товары. Говорить о полном импортозамещении, к сожалению, пока не приходится», — отметил глава сирийского ведомства.

Военный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В прошлом году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии. В настоящее время идут зачистки боевиков на территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.