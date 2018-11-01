Авиацию Британии подняли по тревоге из-за российских Ту-160 | 1 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В НАТО готовы продолжать диалог с Россией по вопросу договора РСМД
В НАТО готовы продолжать диалог с Россией по вопросу договора РСМД. В заявлении альянса приводятся слова генсека Йенса Столтенберга, который подчеркнул, что НАТО «привержена принятию эффективных мер по дальнейшему обеспечению безопасности всех союзников». Столтенберг также заявил, что в организации сожалют, что Россия не прислушалась к призывам союзников в транспарентной манере ответить на вопросы по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, считает, что новая российская ракета создает угрозу стратегической стабильности.
Моряки с российского сейнера «Норд», захваченного на Украине, вернулись домой с российскими паспортами
Моряки с российского сейнера «Норд», захваченного на Украине, вернулись домой с российскими паспортами, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. На границе Крыма и Украины они были обменяны на семерых украинских моряков. При этом капитан «Норда» Владимир Горбенко до сих пор удерживается Киевом. Ранее в СМИ появилась информация, что у моряков отобрали российские паспорта. Лубина опровергла данную информацию, по ее словам, посольство РФ в Киеве восстановило документы российским морякам взамен тех, которые были изъяты.
Два российских ракетоносца Ту-160 завершили плановый полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 завершили свой плановый полет, длившийся более десяти часов, над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Кроме того, во время полета по тревоге были подняты британские истребители, размещенных на шотландской авиабазе «Лоссимут». Отметим, российские летчики регулярно совершают плановые полеты над нейтральными водами Арктики, а также Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей. Действия ВКС России полностью соответствуют международным нормам.
С первого ноября 2018 года россиян ждут очередные нововведения
С первого ноября 2018 года россиян ждут очередные нововведения. Так, например, с сегодняшнего дня предусмотрено использование видеонаблюдения в уголовном судопроизводстве: в судебном заседании по уголовным делам теперь можно принимать участие удаленно, но по уважительным причинам. Меняются правила регистрации автомобилей, в том числе при наличии нескольких собственников. Изменения коснутся также сроков хранения госномеров, кроме того, будут введены электронные техпаспорта вместо бумажных и упрощена процедура замены двигателей. Кроме того, приказ предусматривает также выдачу прав нового образца.