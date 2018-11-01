Авиацию Британии подняли по тревоге из-за российских Ту-160 | 1 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В НАТО готовы продолжать диалог с Россией по вопросу договора РСМД В НАТО готовы продолжать диалог с Россией по вопросу договора РСМД. В заявлении альянса приводятся слова генсека Йенса Столтенберга, который подчеркнул, что НАТО «привержена принятию эффективных мер по дальнейшему обеспечению безопасности всех союзников». Столтенберг также заявил, что в организации сожалют, что Россия не прислушалась к призывам союзников в транспарентной манере ответить на вопросы по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, считает, что новая российская ракета создает угрозу стратегической стабильности.

Моряки с российского сейнера «Норд», захваченного на Украине, вернулись домой с российскими паспортами Моряки с российского сейнера «Норд», захваченного на Украине, вернулись домой с российскими паспортами, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. На границе Крыма и Украины они были обменяны на семерых украинских моряков. При этом капитан «Норда» Владимир Горбенко до сих пор удерживается Киевом. Ранее в СМИ появилась информация, что у моряков отобрали российские паспорта. Лубина опровергла данную информацию, по ее словам, посольство РФ в Киеве восстановило документы российским морякам взамен тех, которые были изъяты.

Два российских ракетоносца Ту-160 завершили плановый полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 завершили свой плановый полет, длившийся более десяти часов, над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Кроме того, во время полета по тревоге были подняты британские истребители, размещенных на шотландской авиабазе «Лоссимут». Отметим, российские летчики регулярно совершают плановые полеты над нейтральными водами Арктики, а также Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей. Действия ВКС России полностью соответствуют международным нормам.