Боевик о спасении российского президента «Хантер Киллер» не получил прокатное удостоверение

Москва, 1 ноября. Фильм «Хантер Киллер» о спасении российского президента американскими военными не получил от Минкульта РФ прокатное удостоверение, сообщает занимающаяся дистрибуцией ленты компания Megogo Distribution.

Премьера картины с Джеральдом Батлером и Гэри Олдманом должна была состояться 1 ноября, однако дистрибьютор ввиду отсутствия разрешения был вынужден попросить кинотеатры временно убрать фильм из расписания.

«Вынуждены сообщить вам, что на данный момент у нас до сих пор нет ответа от Министерства культуры по подписанному прокатному удостоверению на фильм «Хантер Киллер», — говорится в пресс-релизе.

Как передает «ФедералПресс», при этом в Megogo Distribution заверяют, что все необходимые для проката боевика документы были сданы вовремя. В Минкульте РФ сообщили, что удостоверение находится на подписании.