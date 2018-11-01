Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Боевик о спасении российского президента «Хантер Киллер» не получил прокатное удостоверение

377
0 Оставить комментарий

Боевик о спасении российского президента «Хантер Киллер» не получил прокатное удостоверение

Москва, 1 ноября. Фильм «Хантер Киллер» о спасении российского президента американскими военными не получил от Минкульта РФ прокатное удостоверение, сообщает занимающаяся дистрибуцией ленты компания Megogo Distribution.

Премьера картины с Джеральдом Батлером и Гэри Олдманом должна была состояться 1 ноября, однако дистрибьютор ввиду отсутствия разрешения был вынужден попросить кинотеатры временно убрать фильм из расписания.

«Вынуждены сообщить вам, что на данный момент у нас до сих пор нет ответа от Министерства культуры по подписанному прокатному удостоверению на фильм «Хантер Киллер», — говорится в пресс-релизе.

Как передает «ФедералПресс», при этом в Megogo Distribution заверяют, что все необходимые для проката боевика документы были сданы вовремя. В Минкульте РФ сообщили, что удостоверение находится на подписании.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое